Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Hazırlık Toplantısı’nda konuştu.

İstanbul'da kabul edilen Türk dünyası 2040 vizyon belgesinin önemine değinen Çavuşoğlu, Vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunun hayata geçirilmesinin teşkilatın ortak görevi olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul zirvesinde kabul ettiğimiz Türk dünyası 2040 vizyon belgesi uzun vade için önemli bir adım oldu. Bunun ilk 5 yıllık uygulama kılavuzu olan strateji belgesini nihai hale getirmek dönem başkanlığımızın önceliklerinden biriydi. Hayata geçirilmesini sağlamak ortak görevimiz. Bu konjonktür bir yandan yeni fırsatlar çıkartıyor. Asya yeniden öne çıkıyor. Aramızdaki bağlantıları ve ulaştırma koridorlarını geliştirmek bir zorunluluk. Bu hedef strateji ve vizyonun önemli unsuru. Yarın kabul edilecek anlaşmalar memnuniyet verici. Biz de Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan ile üçlü süreçlerimize önem veriyoruz ve bunları devam ettireceğiz."