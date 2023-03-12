Çavuşoğlu, Elbistan ilçesindeki AFAD Kayseri Çaşısı'nda esnafı ziyaretinde yaptığı açıklamada, depremde zarar gören tüm illeri ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Yıkılan binaların tamamını yeniden yapacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "11 ilimizde tüm yıkılan evlerin, acil yıkılacak olan ağır, orta hasarlı evlerin yerine yenilerini yapacağız. Köylerde de köy evlerimizi çok güzel yapacağız." dedi.

Antalya'da yangın nedeniyle zarar gören evleri yaparak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bazıları, 'Biz inanmıyorduk' dedi. Şimdi, 'Allah razı olsun' diyor. Helalühoş olsun. Sizleri de bir sene içerisinde evlerinizi yapıncaya kadar rahat ettirmek bizim görevimiz, boynumuzun borcu. Önce çadır, şimdi konteynere geçme aşaması oldu. Şimdi vatandaşlarımız konteynerde oturmaya başlamışlar. Televizyon, buzdolabı istiyorlar. Onları da vereceğiz, hepsini vereceğiz. Vatandaşımızı bir sene içinde elimizden geldiği kadar rahat ettirmek bizim boynumuzun borcudur. Köylere de dönmemiz, arazilerimize bakmamız lazım. Köylülerimizi, çiftçilerimizi destekliyoruz. Zaten Tarım ve Orman Bakanlığımız ile AFAD'ımızın açıklamaları var. Çadırlardan sonra konteynerleri de vereceğiz. Hep beraber yapacağız."

Alanda bulunan esnaf ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Çavuşoğlu, AFAD Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret ederek, buradaki depremzedelerle de sohbet etti.