Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarının ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olduğunu belirtti.



Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe asmasına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, İsveç'te PKK/YPG'nin bir başka provokasyonuna şahit olduklarını belirterek, "Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. Hangi açıdan bakarsanız bakın İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir." dedi.



Çavuşoğlu, İsveç'in terörle mücadele konusunda anayasasını ve ilgili terörle mücadele kanunlarını değiştirdiğini hatırlatarak, "O kanunlara bile ihtiyaç yok. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylemle mücadele etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, söz konusu eylemin şehrin merkezinde, belediyenin hemen önünde, herkesin gözünün önünde gerçekleştiğini belirterek, "Dolayısıyla İsveç'in burada sorumluluğu var. Bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak kaçamazlar." dedi.



Türkiye-Finlandiya-İsveç arasındaki Üçlü Ahitname'ye dikkati çeken Çavuşoğlu, söz konusu Ahitname'de mutabık kalınan konuların gereğinin yerine getirilmesini istediklerini vurguladı.



Çavuşoğlu, terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyeti ve faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "İnsan devşirme devam ediyor, para toplama devam ediyor, propaganda devam ediyor. İsveç, bunları engelleme taahhüdünde bulundu. Bu taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyor." diye konuştu.



Terör örgütü ve destekçilerinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını istemediklerini kaydeden Çavuşoğlu, bunu engellemek için de her şeyi yaptıklarını söyledi.



Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya, ya onların NATO üyeliklerini engellemesine göz yumacak, boyun eğecek ya da o terör örgütlerine karşı gerekli adımları atacak, taahhütlerini yerine getirecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye olarak çok önemli savunma sanayisi projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, "SAMP-T konusunda önümüzdeki süreçte somut adımlar atmayı da arzu ediyoruz." dedi.



Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Çavuşoğlu, mevkidaşıyla İtalya-Türkiye ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini söyledi.



İtalya ile ekonomik ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, İtalya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından olduğunu, Türkiye'nin hem ithalatı hem de ihracatında 5'inci sırada yer aldığını belirtti.



Çavuşoğlu, "(İkili ticaret) 2022'de 26 milyar doları geçti. Yani 30 milyar dolarlık hedefimize ulaşıyoruz. Yeni hedefleri belirleme konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.



İTALYA'NIN TÜRKIYE'YE DOĞRUDAN YATIRIMI ARTIYOR

Çavuşoğlu, özellikle kara taşımacılığının büyük önem arz ettiğini belirterek, ikili görüşmelerde mevkidaşının "Kara Ulaştırma Karma Komisyonu" toplantısını gerçekleştirme teklifinde bulunduğunu aktardı.



İtalyan şirketlerinin Türkiye'de yaptığı yatırımların sanayi, turizm, ulaştırma gibi farklı alanlarda arttığını belirten Çavuşoğlu, "İtalya’nın Türkiye'de gerçekleştirdiği doğrudan yatırım miktarı artıyor. Son 20 yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık doğrudan yatırım ülkemize geldi." dedi.



Çavuşoğlu, savunma sanayisi alanında işbirliğini geliştirmek için de çalışıldığını, hem ikili düzeyde hem de birçok ortak projeler olduğunu ifade etti.



İşbirliğinin geliştirileceği bir başka alanın da enerji olduğunu aktaran Çavuşoğlu, İtalya-Türkiye arasında enerji alanında bir mutabakat zaptının müzakere edildiğini söyledi.



Çavuşoğlu, İtalya'da 50 bin civarında Türk yaşadığını ve bunun iki ülke arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü söyleyerek, THY'nin İtalya'nın 7 kentine seferler düzenlediğini aktardı.



Bakan Çavuşoğlu, "2022'de 310 bin civarında İtalya’dan turist ülkeye geldi. 2019 rakamlarına yaklaştık, pandemi öncesi seviyeye yaklaştık." dedi.



GÜVENLİK İKİ ÜLKENİN DE ÇÖZMEYE ÇALIŞTIĞI BİR MESELE

İki ülkenin de terör ve düzensiz göçmen sorunlarıyla mücadele ettiğini ve bu konuda işbirliği yapılacağını kaydeden Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin son zamanlarda özelikle misyon ve THY gibi kurumlarınıza yönelik bazı provokasyonları oldu. Bu konudaki beklentilerimizi Antonio'ya aktardık. Kendisi de gerekli müdahalelerde bulundu." dedi.



Çavuşoğlu, İtalya'nın Türkiye'nin AB ilişkilerine en güçlü desteği veren ülke olduğunu belirterek, Gümrük Birliği Anlaşmasının modernizasyonundan vize serbestine kadar farklı alanlarda İtalya'ya güvenildiğini kaydetti.



İkili görüşmelerde Balkanlar'daki durumun da değerlendirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Balkanlar'ın istikrarının her ülke için önemli olduğunu ancak İtalya ve Türkiye için ayrıca bir hassas konu olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, Libya'nın iki ülke için önemini vurgulayarak, "Esas olan Libya’da kalıcı bir istikrar ve adil seçimlerin yapılması, bunun için hukuki altyapının da oluşturulmasıdır bu konularda İtalya ile aynı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Göçmenlerin tekrar ülkelerine döndürülmesi için atılacak adımlar olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Düzenli göçmen, düzensiz göçmen, kontrolsüz göç meselesi entegrasyon dahil birçok boyutu var. Bunun güvenlik boyutu var, insani boyutu var. Her boyutuyla ön yargısız bir şekilde ilgilenip politikalar üretmemiz gerekiyor." dedi.



Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi için son zamanlarda başlatılan bir sürecin ve angajmanın olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Rejimle de başlattığımız bir angajman var ve dönecek insanlara hangi imkanı sağlayabileceğiz? Libya için de geçerli Afganistan için de geçerli. Afganistan’dan ilave göç akını gelmemesi için Afganistan’a yaptığımız insani yardımları nasıl artırmamız gerekiyor? Bu Taliban’ı tanımak anlamına gelmez." dedi.



Çavuşoğlu, yeni bir uygulamaya göre, Türkiye’ye vize ile gelen herkesin aynı zamanda sigortaya tabi olacağını belirtti.



Bakan Çavuşoğlu, söz konusu sigortayla Türkiye’ye vize ile gelip de düzensiz göçmen durumuna düşen herkesin geri gönderme maliyetinin de karşılanacağını dile getirdi.



TÜRKIYE-İSVEÇ-FINLANDIYA ÜÇLÜ TOPLANTISI

Önümüzdeki süreçte Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında üçlü uzmanlar toplantısını gerçekleştireceklerini kaydeden Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in söz konusu toplantıyı Brüksel'de yapmaları teklifinde bulunduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, bunun kendileri için bir mahzurunun olmadığını belirterek, "İlk iki toplantı Finlandiya ve İsveç'te olmuştu. 3. toplantı Brüksel'de de olabilir. NATO Genel Sekreteri ve uzmanlar da görsün açıkça, hangilerini gerçekleştirdiler, hangilerini gerçekleştirmediler. Bu toplantıyı önümüzdeki dönemde Brüksel'de gerçekleştirebiliriz." dedi.



ABD ziyaretlerinin Stratejik Mekanizmanın ikinci toplantısının gerçekleştirilmesi bakımından önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin hazırlık için önceden gideceğini belirtti.



Çavuşoğlu, ABD'de ikili ilişkileri ilgilendiren tüm konuları ele alacaklarını belirterek, Suriye konusunun da gündeme geleceğini söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'deki PKK/YPG'ye yönelik desteği devam ediyor. Bu bizim için bir tehdittir." dedi.



ABD ve Rusya'nın bu konudaki verdikleri sözleri tutmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ABD'de "ikili ilişkileri zehirleyen sorunları" gündeme getireceklerini dile getirdi.



Libya konusunda Mısır'la da istişare etme arzusunda olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerinin normalleşmesinin Doğu Akdeniz'in istikrarına katkı sağlayacağını söyledi.



Çavuşoğlu, İsrail'de yeni hükümetin provokasyonlarla başladığını belirterek, "Bu tür provokasyonların tekrar edilmemesi gerekiyor." dedi.



İsrail'de bir önceki hükümetle ilişkileri normalleştirme konusunda adım attıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri devam ettirmesinin "İsrail'in illegal yerleşimlerini desteklemek veya Filistin halkının haklarını yok saymak" anlamına gelmediğini vurguladı.



Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki zenginliklerinin hakça paylaşımına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz Konferansı teklifinde bulunduğunu söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşına hitaben "Antonio, henüz Avrupa Birliği'nden olumlu cevap alamadık. Sanırım iki üyeniz bunu engelliyor." dedi.



SAMP-T Hava Savunma Sistemi konusuna ilişkin Çavuşoğlu, SAMP-T'nin en az diğerleri kadar bilinen ve istenen bir savunma sistemi haline getirilmesi gerektiğini kaydederek bu konuda da İtalya ve Fransa'yla işbirliği yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.



Çavuşoğlu, Türkiye olarak çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "SAMP-T konusunda önümüzdeki süreçte somut adımlar atmayı da arzu ediyoruz." dedi.



Enerji alanındaki işbirliğine değinen Çavuşoğlu, Azerbaycan'la birlikte özellikle Güneydoğu Avrupa ülkelerinin ilave gaz ihtiyacını nasıl karşılayabileceklerini konuştuklarını ifade etti.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna konusunda ilkeli bir politika izlediğini, öte yandan savaşın sona erdirilmesi için "Rusya'yla angajmanı" savunduğunu aktardı.



Şu anda elde edilen neticelerin "savaş devam ederken bile diplomasinin işleyebildiğini" gösterdiğini kaydeden Çavuşoğlu, bunlardan bazılarının tahıl anlaşması, Zaporijya görüşmeleri, esir takası, Rus ve Ukraynalı ombudsmanların Ankara'da görüşmesi ve Rusya tahıl ve gübresinin ihracatı yönündeki adımlar olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, bir taraftan savaşın durması için çaba sarf edeceklerini, diğer taraftan insani konularda üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.



Mevkidaşı Tajani'ye İtalya gibi önemli Avrupa ülkelerinin Rusya'yla angajman konusunda daha esnek olmasının savaşın sonlandırılması bakımından önemli olduğu mesajını veren Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya arasında Ukrayna için adil bir barış ve ateşkes olması gerektiğini belirtti.