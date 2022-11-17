Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi insanlara gidebilmesi için Rusya’nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması gerekiyor. Anlaşma umarım 4 ay sonra tekrar ulatılır. Bu adımlar aslında güven arttırıcı adımlardır. İnşallah bir daha uzatılmasına gerek kalmaz, ateşkes olur" şeklinde konuştu.