Bakan Derya Yanık, Adana'daki programı kapsamında 1996'da şehit olan Topçu Asteğmen Bayram Erbaş'ın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ne giden Yanık, kendisini "Hoş geldiniz Derya abla" diyerek karşılayan çocuklara hediye verdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Yanık, mahalledeki esnafı da gezerek, sohbet etti.

"2023'TEN SONRA BUNLARIN HİÇBİRİSİ KALMAYACAK"

Bir esnafın, ilçedeki Suriyeli nüfusunun fazla olmasından yakınması üzerine Yanık, "Suriyelilerle alakalı Cumhurbaşkanı'mız sürekli olarak söylüyor, orada inşallah güvenlik tesis edildikten sonra bu insanlar zaten kendi ülkelerine gitmek ister, biz de isteriz ama şu anda oraya gönderecek bir yer yok. Mesele sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, mesele bizim de sınır ötesi güvenliğimizi korumak. Türkiye'nin sınır ötesi harekatında bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak bu bedele katlanacağız. Şimdi boşluk buldukça, temizledikçe oraları peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız. 2023'den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak," dedi.

"TÜRKİYE, SINIRLARINI KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Türkiye'nin sınırlarının korunmaya çalışıldığını belirten Yanık, şöyle devam etti: "Türkiye, merhametinden dolayı 5 milyon Suriyeliye bakıyor ama bunu sadece merhametinden dolayı yapmıyor. Bunu çok iyi bilmek lazım. Sınır ötesinde Halep hattı, Türkmenler hattı bizim 400 yıldır sınır güvenliğimizi sağlayan insanlar. İkincisi de şu anda Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Biz de kurdurmamaya çalışıyoruz. Bu kadar şehidi boşuna vermiyoruz. Bu kadar insana da Türkiye'de boşuna kucak açmadık. Suriye'nin kuzeyinde bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan da Özgür Suriye Ordusu, orada bir Kürt devleti kurdurmamak için ayrı ayrı mücadele ediyorlar. Orada bir Kürt devleti kurulması demek, Türkiye'nin güney doğusunun bıçakla yarılmış gibi yarılıp atılması demek."-

"TERÖRÜ KENDİ KAYNAĞINDAN KURUTTUK"

Bakan Yanık, terörün kendi kaynağında kurutulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Muhalefet ısrarla, kuzey Suriye'deki terörist Kürt devleti kurdurma tarafını gözden kaçırıyor. 'Efendim biz bunlara niye bakıyoruz?' Bakıyoruz da bunun bir arka planı var. Bakın, 10-12 sene öncesine kadar İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Güngören'de, Ankara'da, Kızılay'da, Emek'te, Ulus'ta bombalar patlıyordu. 30-40 insanımız aynı anda ölüyordu. Neden, çünkü adam geliyor bombayı bırakıp gidiyordu. Senin insanın ölüyor. Bütün bu süreç bıçak gibi kesildi. Nasıl kesildi? İki sebebi var. Bir, FETÖ'cü hainler ordudan ve emniyetten tasfiye edildi, ikincisi de sınır ötesi harekatlarla biz terörü kendi kaynağında kuruttuk. Şu anda elhamdülillah güvendeyiz "

"TEMİZLENİNCE SURİYELİLER YUVASINA DÖNECEK"

Yanık, Türkiye'nin içerisindeki terörist sayısının şu anda 200'ün altında olduğuna dikkati çekerek, bunun ülke tarihinde görülmemiş bir başarı olduğunu söyledi. Sınır güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret eden Yanık, "Meselenin sosyal boyutunu çok iyi görüyoruz ama buna rağmen Türkiye'yi bir bütün halinde tutmak istiyorsak, Türkiye'nin sınır ötesi harekatında güvenliğini sağlayıp, orada bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak bu bedele biraz katlanacağız." diye konuştu. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüyle mücadele edildiğini belirten Yanık, orası temizlendikten sonra Suriyelilerin de kendi evine, yuvasına döneceğini kaydetti.

HENTBOL OYUNCULARIYLA BULUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışmalarını Yüreğir Serinevler Spor Salonunda sürdüren Adasokağı Spor Kulübü Hentbol Takımı ile de bir araya geldi. Takımın gösteri maçını izleyen Yanık, teknik heyetle, oyuncularla ve aileleriyle sohbet etti. Yanık, kendisine adının yazıldığı forma takdim eden oyunculara spor malzemeleri hediye etti. Daha sonra Yüreğir Belediyesini ziyaret eden Bakan Yanık, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile basına kapalı görüştü.