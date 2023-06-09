Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüşmesinde, Libya'da temel önceliğin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı.