Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüşmesinde, Libya'da temel önceliğin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı.

Bakan Özhaseki, Adıyaman'daki koordinasyon toplantısına katıldı Bakan Özhaseki, Adıyaman'daki koordinasyon toplantısına katıldı

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