Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Burada açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem sonrası hasar tespit gibi bazı verileri açıkladı.

Konuşmasında Bakan Kirişçi, “Temel hedefimiz süratle kalıcı konutları inşa etmek ve vatandaşlarımızı güvenle yaşayabilecekleri yuvalarına kavuşturmaktır.” dedi.

Konuşmasının sonunda Bakan Kirişçi, bakan nebati ile yapılan toplantıyı değerlendirdi.