Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "AK Parti'nin önünün kesilmesi çabası, aynı zamanda bu aziz milletin de önünün kesilmesi çabası oluyor." dedi.

Kirişci, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile geldiği Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan afet çadırında vatandaşlarla buluştu.

Sabah saatlerinde meydana gelen Göksun merkezli 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kirişci, depremin yaralarını devlet ve millet olarak beraber sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm zamanların en büyük afeti olduğuna işaret eden Kirişci, "104 milyar dolar, 2 trilyon liralık böylesine büyük bir hasarın altından tek bir lider ve tek bir iktidar gelebilirdi. Allah'tan o lider başımızda ve o iktidar işbaşında. Bu, gerçekten hepimizin rahat edebileceği, hepimizin bu manada kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak en önemli husus." dedi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Kirişci, partisinin Göksun Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

AK Parti'nin kurulma sürecini anlatan Kirişci, partisinin 14 Ağustos 2001'de birilerinin bir araya gelip de "Biz bir parti kuralım." dediği için kurulmadığına dikkati çekti.

AK Parti'nin önemli bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Kirişci, "O gün 40 bin kişiyle yapılan bir anket çalışması sonrası AK Parti'nin kurulmasıyla ilgili tabir yerindeyse siyasi altlık oluşmuştur. Sadece o günkü 71 kurucumuza düşen, tabelayı asmak oldu. Öyle bir siyasi hareket oldu ki geride kalan bu 22 yıllık sürede adeta dünyaya siyaset nasıl yapılır, bu siyaset gerek iç siyaset gerekse de uluslararası siyaset noktasında nasıl yapılır, bunu çok güzel gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kirişci, Türk siyasetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adeta zirve yaptığını dile getirerek, 5,5 milyonu kadınlardan oluşan 14 milyon 240 bin üyesi bulunan AK Parti'nin Avrupa dahil dünyanın hiçbir yerinde benzerinin olmadığını belirtti.

AK Parti'nin adeta bir siyasi okul olduğuna işaret eden Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti, bir siyasi öğreti merkezi. AK Parti, pek çoğumuza çok şey kazandırdı. Üstelik AK Parti'nin 22 yıllık geriye doğru bulunduğu güne bakacak olursak hizmet süresi 21 yıl ama kuruluşundan bugüne 22 yıl. Bu 22 yılda bu ülkenin başından geçmeyen kalmadı. Bu ülkede aklınıza gelen her türlü darbeler, postmodern darbeler, her türlü kalkışmalar, her türlü vesayet, bunların hepsine biz millet olarak tanıklık ettik. AK Parti'nin önünün kesilmesi çabası, aynı zamanda bu aziz milletin de önünün kesilmesi çabası oluyor."

Kirişci, "Bize meydan okuyanlara, önümüzü kesmek isteyenlere bu ülkenin istiklalini ve istikbalini karartmak isteyenlere geçit vermeyeceğimizi her vesileyle gösterdik. En son çektikleri ayar neydi? 15 Temmuz'du. Allah göstermesin. Eğer orada muvaffak olmuş olsalardı bunların bugünkü Türkiye'yle ilgili en ufak bir iz bırakmama gibi bir hayalleri vardı. Rabb'im onları o maksatlarına ulaştırmadı. Allah'ın izniyle bu aziz millet böyle arkamızda dimdik durduğu sürece de bu olmayacak." diye konuştu.

21 yıldır Türkiye'ye hizmet eden AK Parti gibi bir okulun mensubu bulunduğundan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kirişci, "Önümüzde bir yüzyıl var. Bu yüzyılda da inşallah 'Türkiye Yüzyılı' olacak ve bu yüzyılda da Cumhurbaşkanı'mız… Onun liderliğinde AK Parti, Türkiye Yüzyılı'nın beş yılında inşallah nasıl bir şahlanış gösterilecek, bunu da ortaya koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

- "'İki anahtar' dediler, elimizdeki mevcut anahtarı da aldılar"

Türkiye'de "vaat" kelimesinin içinin daha önceki siyasiler tarafından boşaltıldığına dikkati çeken Kirişci, "Birine bir vaatte bulunduğunuzda hemen yönünü çevirirdi çünkü sizin adeta bu konuda yanıltıcı bir ifade olarak bunu kullandığınızı dikkate alırdı. 'İki anahtar.' dediler, elimizdeki mevcut anahtarı da aldılar. Bunu bilen böyle bir canı yanmış milletin tabii ki bu vaatlere karnı toktur ama aynı aziz millet bugün partili partisiz, hepsi aleni söylemese bile örtü altından, perde gerisinden şunu söyleyebiliyor: Ya 'Yaparsa yine bunlar yapar.' diyor. AK Parti dışındakiler için söylüyorum. AK Parti'nin ne olduğunu herkesin bildiğini bilmenizi istiyorum." şeklinde konuştu.

Bugün Millet İttifakı tarafından verilen vaatlerin "iki anahtar" vaadinden hiçbir farkının olmadığını dile getiren Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugünkü o vaatlerin geçmişteki iki anahtardan hiçbir farkının olmadığını özellikle Millet İttifakı için söylüyorum. Hiçbir partinin olmadığını, hiçbir şekilde düşünülmüş, taşınılmış, üzerinde kafa yorulmuş vaatler olmadığını ben zaten aziz milletimin bildiğini biliyorum. Karşımızda böyle müptezel, böyle ne için bir araya geldiklerini, ne kadar izleseler de bu ülkeyi bölmek, parçalamak için yola çıktıklarını daha sonra gördüğümüz bir ittifaka asla benim Göksunlu hemşehrilerim geçit vermeyeceklerdir."