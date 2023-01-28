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KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Birlik Ve Beraberlik Çerçevesinde Bakan Kirişci’ye Sorun Ve Taleplerini İlettiklerini Söyleyerek Desteklerini Esirgemedikleri İçin Teşekkürlerini İletti.

Programa Ev Sahipliği Yapan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı Bakan Kirişci’ye Teşekkürlerini İleterek Her Daim Kendilerinin Yanında Olduklarını Söyledi.

Gerçekleştirilen Verimli Bir Programın Ardından Aksu Haber’e Özel Konuşan Bakan Kirişci Tarımın Ülke Açısından Önemine Dikkat Çekti.

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