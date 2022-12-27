Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

SMA Bilim Kurulu'nun ocak ayı içinde toplanacağını söyleyen Bakan Koca, "Ana gündem maddesi tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacak. Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler ve bunların hangi hasta guruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Piyasada bulunamayan ilaçlar

Fahrettin Koca, piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili de açıklama yaptı. Bu konuda önemli adımlar attıklarını ifade eden Koca, "Piyasada bulunan 7000 kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154’e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz" dedi.

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta önemli adımlar attık bildiğiniz gibi. İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazetede yayınlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda İlaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950’ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7000 kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154’e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz. Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29’luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz"