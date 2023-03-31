Kurum: "Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık” dedi.

Biliyorsunuz, 21 Şubat'tan itibaren 11 ilimizde eş zamanlı inşaat sürecini sürdürüyoruz. 7 bin 173'ü Hatay'da olmak üzere 54 bin afet konutunu merkezlerde, yine 2 bini Hatay'da olmak üzere 11 ilimizde 13 bin köy konutumuzun da ihalesi yapılmış oldu. Böylece 11 ilimizde gerek köylerimizde gerek il ve ilçe merkezlerinde 67 bin konutumuzun ve köy evimizin yapım sürecini başlatmış olduk. TOKİ'mizin koordinasyonunda süreci yürütüyoruz. Gerek TOKİ Başkanlığı, gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğü, gerekse Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte süreci yürütüyoruz."