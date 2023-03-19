Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ AFAD Müdürlüğü İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık, tamamlamak üzereyiz" dedi. Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibarıyla depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık. İçinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın acil yıkılacak yıkık veya yine orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık." dedi.

Elazığ Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapan Kurum, 108 yıl önce olduğu gibi asrın felaketinin yaşandığı süreçte de 85 milyonun Çanakkale ruhuyla harekete geçtiğini söyledi.

Kurum, Elazığ'ın depremden etkilenen illerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Ama tabii ki burada 3 yıl önce yaptığımız büyük dönüşüm sayesinde, yapmış olduğumuz 24 bin konut, gerek hasarlı gerekse kentsel dönüşüm kapsamında yapmış olduğumuz konutlar sayesinde bu depremde en az hasarın yaşandığı illerimizden biri oldu. Buradaki kardeşlerimiz hemen komşusu Malatya'mıza, Adıyaman'ımıza, Kahramanmaraş'ımıza valilerimizin koordinasyonunda, milletvekillerimizle yardıma koştular." diye konuştu.

Devletin 3 yıl önce Elazığ'da yaşanan depremdeki anlayışla bugün de çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Kurum, bu anlamda her alanda gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Devletin 2,5 milyondan fazla vatandaşın çadır ve konteyner kentlerde iskanını sağladığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Öncelikli çadır kentlere vatandaşlarımızı yerleştirdik. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 1,5 ay içinde vatandaşlarımızı AFAD'ın koordinasyonunda gerek sivil toplum kuruluşlarımızın gerek bağışlarımızla gerek TOKİ'mizin yapmış olduğu konteyner kent alanlarımıza, geçici prefabrik yapılara, çelikten yaptığımız yapılara yerleştirme sürecini yürütüyor olacağız. Bir taraftan da hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Burada da hasar tespit çalışmalarında artık sona yaklaştık, tamamlamak üzereyiz. Bugün itibarıyla depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık. İçinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın acil yıkılacak yıkık veya yine orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık."

"21 Şubat'tan bugüne yaklaşık 34 bin konutumuzun ihalesini yaptık"

Elazığ'da depremden etkilenen yapılara ilişkin bilgi veren Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 18 bin bağımsız bölümden oluşan 8 bin binamızın acil yıkılacak, hasarlı veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Tabii tarihin gördüğü en büyük afet karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde başlatmış olduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapımı seferberliğini de aynı anlayışla, Çanakkale ruhu anlayışıyla, seferberlik ruhuyla tüm ekiplerimizle birlikte yürütüyoruz. 11 ilimizde eş zamanlı süreçlerimizi, 11 ilin ihtiyaçlarını, buradaki kültürel dokuyu, demografik yapıyı, sanayisini, kültürünü, bu anlayışı koruyacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda 21 Şubat'tan bugüne yaklaşık 34 bin konutumuzun ihalesini yaparak yapım sözleşmelerini imzaladık ve sahada fiilen yapımına başladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, ilk sözleşmeleri imzaladıkları alanlarda inşaat faaliyetlerinin hızlı şekilde bilim insanlarının görüşleri, fikirleri ve önerileri doğrultusunda başladığını belirterek şunları ifade etti:

"En doğru zeminde, en sağlam zeminde daha önce Elazığ'da, Malatya'da yaptığımız gibi ki bu depremde de gördük, hem yapı tekniği hem seçilen zeminin kalitesi açısından bu konutlarımıza hiçbir zarar gelmedi. Aynı anlayışla 11 ilimizde afet konutlarımızın yapım seferberliğini büyütüyoruz. Elazığ'ımızda da bu kapsamda merkezde 7 bin 500 konutumuzun, yine köylerimizde hasar gören, ilçelerimizde de yaklaşık 7 bin konutun yapımını başlatmış durumdayız. Bugün belediyelerimizle en doğru yeri, en doğru alanı hep birlikte istişare ettik ve inşallah hızlı şekilde yapım sürecini yürüteceğiz. Bir yıl içinde, bu 2-3 ay içinde başladığımız 319 bin konutumuzun yapımını tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Toplamda hasar tespiti tamamlanan 650 bin konutun yapım sürecini de yürütüyor olacağız."

Sadece konutları değil, bölgenin ihtiyacı olan sanayi, kültürel değerleri de koruyacak ilgili bakanlıklarla eş güdüm içinde çalışma yürüttüklerini dile getiren Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elazığ'ımız kadim bir şehir ve Harput Kalesi ile özdeşleşen, kardeşliğin, kahramanlığın mihenk taşı olan şehirlerimizden bir tanesidir. Hem kendisine hem bölgeye hizmet eden ve her anlamda da bölgeye yeten bir şehrimizdir. Bundan 3 yıl önce nasıl yaptıysak, aynı anlayışla yeniden inşa edeceğiz ve yükselen Anadolu'nun kadim şehri Elazığ'ımızı da bütün kültürel değerleriyle muhteşem Türk şehirlerinden biri olacak anlayışla inşa sürecini yürüteceğiz. Bu kapsamda 2020'de yaşadığımız depremlerde kardeşlerimiz bizi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bilirler. Ne söz verildiyse o sözlerin tutulduğunu çok iyi bilirler. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, burada 3 yıl önce yaşadığımız depremde nasıl vatandaşlarımıza söz verdiysek, o sözlerimizi bir bir tuttuysak, aynı anlayışla bu çalışmaları yapacağız ve bir yıl içinde vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlara yerleştirme arzusu, isteği, hedefiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz. İlk önce şehrin çeperlerinde belirlediğimiz rezerv alanları, ardından şehrin içindeki, şehrin dokusuna uygun olacak şekliyle yapılaşma sürecini yürüteceğiz. Aynı hızla köylerimizde, köylerimizdeki istihdamın da devam etmesi amacıyla konutlarımızı yapıyor olacağız."

Toplantıya, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP İl Başkanı Yunus Bal ile kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.