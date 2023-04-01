Denizlerdeki plastik atıklara dikkatin çekildiği kısa filmde, deniz çevresini ve ekosistemini en çok tehdit eden unsurların başında deniz çöplerinin geldiği ve bunların büyük kısmının plastiklerden oluştuğu aktarılıyor.

Plastik atıklar nedeniyle tüm insanlığın tehlikede olduğuna işaret edilen kısa filmin sonunda, insanların el birliği içerisinde bu büyük tehlikenin farkında olup geç kalmadan mücadele etmesi gerektiği, "Dünyamız değişmeden biz değişelim. Ortak evimize birlikte sahip çıkalım." mesajıyla vurgulanıyor.