Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşa destek konusunda "İlgili bakanlıklarımızla dar gelirlilerin sıkıntılı alanlarında çok önemli iki projemiz var. Son çalışmalarımızı gerçekleştirdik bunu sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması noktasında önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle oldu:

AK Parti’nin iktidara geldiği günden beri çok önemli konuların başında dar gelirli vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması yönünde atılacak adımların belli bir çerçevede gerçekleştirilmesiydi. Bunlar 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde dar gelirlileri rahatlatacak sonuçlar doğurdu. Hastaneler, okullar, kullanılacak her imkan dar gelirlilerin ulaşabileceği alanlara dönüştürüldü.

Bakın 2002 yılında 1.6 milyar lira destekler veriliyordu. Bugünkü rakamlarla bu 145 milyar lirayı aşmış durumda. Nominal değer fakat bütçe içindeki payına baktığımızda 1.3’ten 5.1’e çıkmış. Aslında Türkiye’nin son 20 yıl içerisinde dar gelirlilere yönelik atmış olduğu adımların göstergesidir.

Engelli yaşlı ve evde bakım destekleri ile 15 milyar liralık aktarım sağlanıyor. Genel sağlık sigortası çok önemli adımlardır.

DOĞAL GAZ DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Doğal gaz fiyatlarının dünyada artması ve bunun yansıması olarak Türkiye’de etkisinin olması, elektriğin maliyetinin artması dar gelirlilerin tükettiği alanlarda destek ihtiyacını hissettirdi. 4 milyon haneye doğal gaz ve elektrik desteği veriyoruz. Biz 2022 yılında dar gelirlilerin doğal gaz ve elektrik kullanmaları için 142 milyar liradan vazgeçtik.

Dünyada en çok doğal gaz üreticisi olmayıp da destekleyen ülkelerin başında geliyoruz. Hanehalklarındaki doğal gaz desteği yüzde 82’ye kadar ulaşmış durumda. Önümüzdeki süreçte adımlar atılacak. Sadece doğal gaz ve elektrik düzenlemesi yapmadık yüksek kira artışlarını da ev sahiplerinin yüzde 25 artırması sınırlamasını getirdik.

Gerek konut fiyatlarında gerekse kiralarda normalleşme atılan adımlar sonrasında gelmeye başladı.

Asgari ücretliye yüzde 50 destek sağlarken işverene de belli bir miktarda destek sağlamış olduk. Temmuz ayında asgari ücretliler yüzde 30’un üzerinde artışla toplamda yüzde 90’a yakın artış sağlamış olduk.

Dar gelirli olan tüm kesimlerin rahat nefes alabilmesini sağlayacak adımlar attık. Bu anlamda Türkiye salgın döneminde karşı karşıya kaldığı sorunların en az yansıtılması konusunda önder ülkelerden birisi oldu.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE DESTEK SÖZÜ

Çevre, Şehircilik Bakanlığı’nın çalışması var bu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesidir. Biz Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştirmiş olacağız. Bununla beraber biz de KGF üzerinden konut üretiminde önemli desteklerimizi verdik bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin ardından zincir marketlerin de indirim yapmasını bekliyoruz.

"TARİHİ BİR DÜŞÜŞ TRENDİNİ YAKALAMIŞ OLDUK"

Dün itibarıyla baktığımız zaman 2-5 ve 10 yıllıklarda tarihi bir düşüş trendini yakalamış olduk. Menkul kıymetlere olan ihtiyaç ile Hazine’nin borçlanma miktarı ve oranı düşmüş oldu.

Biz eylül ayında tahvil ihracına çıkacağız. Bu ihraç ile bankalarımızın ihtiyacını karşılamış olacağız. Burada alınmış olan kararların kredilerin uygun ve bizim Türk ekonomisi modeline işaret ettiği şekilde kullanılması amaçlanıyor. KOBİ’lere tarıma, üretime talep devam edip yüzde 23’ün altında kullandırılması teşvik ediliyor.

Kredi faizlerinin Merkez Bankası faiz oranlarını yakalayacağı şeklinde bir beklentimiz var. Çok net olarak 2021’de izah edilmiş olan ekonomi modeline uygun bir şekilde bir yönlendirmedir. Son zamanlarda kredilere ulaşamıyoruz. Krediler çok yüksektir şeklindeki zelzenişlerin ortadan kaldırılması, ikincisi kredilerin faturalandırılarak amacına uygun bir şekilde kullandırılması yönteminin geliştirilmesidir.

ENFLASYON KONUSU

Amaç burada enflasyonla mücadelemiz çok net bir şekilde devam ediyor. Burada enflasyonist ortamda ucuz bir kredi imkanını alıp dövize dönmek veya ihtiyaç olmayan yönlere yönlendirilmesini önlemektir.

Bizim ekonomi modelimize uygun tam bir geçiş sürecinin yaşandığı, soru işaretlerinin giderilmeye başlandığı bir dönemde lütfen Türkiye’nin kaderini en iyi şekilde belirleyecek olan ihracat odaklı kullanalım. Bunun için biz finansal yapıyı buna yönlendiriyoruz. Hazine üzerine düşen her türlü sorumluluğu alıyor. Menkul kıymet ihracımızı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadarki simulasyonlarla uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş oluyor.

BÜYÜME MESAJI

Salgında Türkiye küçülecek dendi, Türkiye üretim merkezi. Reel sektörümüz bu konuda müthiş. Türkiye'de kamu yönetimi belli amaç doğrultusunda hareket ediyor. İç ticaret ve dış ticaret arasında denge ile giden bir büyümeyi yakalamış durumdayız. İkinci çeyrekte yüzde 7,3'ten fazla büyüme bekliyoruz.

Türkiye tam bir üretim merkezi, reel sektörümüz bu konuda müthiş, kamu yönetimi belirli bir amaç doğrultusunda hareket edip, ihracat odaklı yapıyı gerçekleştirebilecek noktada.