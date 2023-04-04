En kritik noktalardan bir tanesinin LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler olduğunu, en fazla tedirginliği bu öğrencilerin yaşadığını ifade eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlarla ilgili çok önemli kolaylaştırıcı kararları kamuoyu ile paylaşmıştık. İkinci dönem konularının sınav kapsamı dışına çıkarılması, devam şartının aranmaması ile ilgili kolaylaştırıcı kararları kamuoyu ile paylaşmıştık. Şu ana kadar özellikle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizi hızla, sınavlara hazırlama kurslarına katabilmek için bakanlığımızın en önemli enstrümanı olan destekleme ve yetiştirme kurslarını hızlı bir şekilde aktif hale getirdik. Şu ana kadar bölgede 2 bin 546'sı LGS, 659'u YKS olmak üzere 3 bin 205 noktada öğrencilerimizin LGS ve YKS'ye hazırlanması için kurs eğitim desteği sağlıyoruz. Bu destekten şu ana kadar 103 bin 956 LGS, 25 bin 696'sı ise YKS sınavına hazırlanan öğrenciler olmak üzere 129 bin 652 öğrencimiz yararlanıyor. Biz hem bu kapasiteyi her geçen gün artırmaya çalışıyoruz hem vermiş olduğumuz eğitim desteğinin niteliğini artırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz haziran ayında girecekleri hem LGS hem YKS sınavlarına, depremin travmasını hızlı bir şekilde atlatarak, öğretmenleriyle buluşup hızlı bir şekilde hazırlansınlar."