Bakan Özhaseki STK temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda orta hasarlı binaların gerekli raporları aldıktan sonra müracaatlarını yapıp ilgili belediyelerden ise ruhsatlarını almalarıyla güçlendirme yapabileceklerini söyledi.
Bakan Özhaseki STK temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda orta hasarlı binaların gerekli raporları aldıktan sonra müracaatlarını yapıp ilgili belediyelerden ise ruhsatlarını almalarıyla güçlendirme yapabileceklerini söyledi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P