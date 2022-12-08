Soylu, Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Uyuşturucu rotaları değişti. Bizim üzerimizden geçen eroin rotalarından biri olan Balkan rotası kendisini Akdeniz rotasına kaydırmak zorunda kaldı." dedi.

"Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu ülkede uyuşturucunun 4'te 1'i doğuda yakalanırken, şimdi 4'te 3'ü sadece Van, Hakkari ve Ağrı illerinde yakalanıyor. Yani Türkiye'ye girer girmez yakalanıyor. Bu operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Uyuşturucu rotaları değişti. Bizim üzerimizden geçen eroin rotalarından biri olan Balkan rotası kendisini Akdeniz rotasına kaydırmak zorunda kaldı."

Metamfetamin konusunda ilk kez genelge yayınladığını belirten Soylu, bu yıl 15 ton metamfetaminin yakalandığını açıkladı.

Soylu, "Bu zehrin insanlarımıza ulaşmasını engelleyeceğiz. 62 ilde Türkiye'de ilk kez uygulanan bir modeli gerçekleştirdik. Kanalizasyonlardan atık su alıp, onların analizi ile her 3 ayda bir orada kullanılan uyuşturucunun nevini ve miktarını ölçerek tedbirler alıyoruz." diye konuştu.