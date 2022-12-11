Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Soylu, "Her türlü terörle mücadeleyi yapıyoruz, içeride nefes aldırmıyoruz, dışarıda Pençe-Kilit ile bütün harekatlarımızla beraber terör örgütünün olduğu her yerde varız. 'İnlerine gireceğiz' diye söz vermiştik, inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Tarihi Meclis'in huzurunda bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu ülkenin sınırlarında, dağlarda bir tek terörist kalmayacak" diye konuştu.

Soylu, 21'inci yüzyılın hem dünyayı hem de Türkiye'yi tehdit eden sorununun yalnızca terör olmadığını, birilerinin uyuşturucu meselesini seçime 1 yıl kala notlarının arasına aldığını belirtti.

Bu sırada sıra kapaklarına vurarak slogan atan HDP milletvekillerine tepki gösteren Soylu, "Tamtam da çalsanız, millete sizin gerçek yüzünüzü her zaman anlatacağım. Milletin nefret ettiği yüzü anlatacağım" diye bağırdı.