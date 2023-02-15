İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kahramanmaraş'ta binaların yüzde 40'ında bir hasar tespiti yapıldı"

Depremin büyüklüğüyle ilgili karşı karşıya kaldığımız yıkımın büyüklüğüyle ilgili bir değerlendirmeyi şu şekilde yapabiliriz. Toplam Maraş'ta, 572 bin bina, 580 bin bağımsız bölüm var. 232 bini şu ana kadar yani yüzde 40'ında bir hasar tespiti yapıldı. Birileri bu kadar çabuk bir zamanda hasar tespiti yapılabilir mi diye soruyorlar. Şu anda sadece hasar tespiti yapan birim sayısı 7 bin kişi. Bu ondan önceki depremlerde de ölçeklerine göre yapılan değerlendirmeler çerçevesinde hemen hemen aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu konuda çok uzun zamandan beri birçok kez bu değerlendirmelerini ortaya koydu.

"Tespitlerin dörtte biri ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak"

Elbette ki ilk hasar tespiti karşı karşıya kaldığımız fotoğrafı ortaya koyacak. Daha sonra yapılacak değerlendirmelerde itirazlar var, daha farklı süreçler var, hasar tespitleri kendi açısından netleşmiş olacak. Ama bu işi yıllardan beri yapan, yıllardır bu gerek sel olsun gerek afet olsun gerek yangın olsun, bu hasarlarla ilgili nasıl tespit yapabileceğini bilen bir yapı Çevre Şehircilik Bakanlığının ekipleri.

232 bin yapılan tespitten şu ana kadar 42 bin 692'si konut, 11 bin 861'i ya yıkılmış ya ağır hasar ya acil yıkılacak. Bu şu demektir, yüzde 23'ü yani 54 bin 553'ü, yani bu şehrin şu ana kadar yapılan tespitlerinin dörtte biri ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamı içerisinde.

"Hatay'da her iki konuttan biri ya yıkılmış ya ağır hasarlı ya da acil yıkılacak kapsamında"

Dün öğleden sonra Hatay'daydık, bugün öğleden sonra da tekrar Hatay'da olacağız. Orada bu rakam yüzde 50'nin üzerinde. Her iki konuttan, bağımsız bölümden bir tanesi ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamında. Onun için burada bu hasar tespitleri aynı minvalde hızlı bir şekilde devam edecek. Çünkü hasar tespitleriyle ilgili yapacağımız işlemler daha sonra da devam edecek. Gerek oluşturulan konteyner şehirler gerek hak sahipliği işlemleri gerek sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve açıkladığı hem taşınma hem kira gibi devletimizin özellikle depremzedelerin önümüzdeki süreçte, bir yıllık süreç içerisinde evleri yapılana kadar başını sokacakları geçici barınma merkezlerinin oluşturulması dahil olmak üzere birçok süreç bu hasar tespitleri üzerinden elbette ki yürüyecektir.

"Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır"

Burada bir mesele daha var bunu da açıklamam gerekir. Bu depremin ilk anından itibaren bütün süreçler yargının gözetiminde devam etmektedir. Yani enkazların kaldırılması, ölülerimizin tespiti, defin işlemleri, kimliklendirme dahil olmak üzere yargı bütün kurumlarla birlikte ortaya koyduğu koordinasyonla gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda bundan sonraki soruşturmalara konu olacak, bugünkü soruşturmalara konu olacak, binalardaki yapım eksiklerinden kaynaklanan süreçlerle alakalı da yine yargı gözetiminde, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve ilgili tüm birimlerimiz, bilirkişiler, savcılar ve alınan karotlar, bunların incelemesi binalarda teker teker devam etmektedir.

Aziz vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şudur, burada kim eksiklik yapmışsa, ne bir eksiklik söz konusuysa binanın yapımında, binanın yapımından sonrasında yapılanlar söz konusuysa elbette ki bunların hepsinin tespit edilmeye yönelik bütün delillendirmeleri, bütün binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır.

"335 bin 956 aileye 10'ar bin lira hesaplarına gönderildi"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği, özellikle depremzedelere her aileye yardım konusunda, destek konusunda, çünkü çok doğaldır ki kimisi evini barkını bıraktı, kimisi başka bir noktaya gitti, kimisi elindekini evinde bırakmış oldu. Onun için ilk etapta Sayın Cumhurbaşkanımızın 10 bin lira destekte bulunacağız değerlendirmesiyle ilgili şu ana kadar 335 bin 956 aileye 10'ar bin lira hesaplarına gönderildi. Bu şöyle gönderildi, Çevre Şehircilik Bakanlığımız tespitleri yaptı, ağır hasar, yıkık, acil yıkılacak, orta hasar ve hafif hasar.