İl geneline de değinen Kirişci, "Antalya'da genelini ifade ettiğimizde 12 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinde ilk tespitlerimize göre, toplamda 13 bin 220 dekar sera alanı etkilenmiş, 1110 arılı kovan ve 38 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Bunu da il geneli istatistiği olarak vermekte yarar görüyorum." dedi.

Kirişci, selde zarar gören ve telef olan varlıklarla ilgili Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında olan 6 bin 100 dekar alan için 1740 ihbar aldıklarını anlattı.

Hasar tespit çalışmalarının selden etkilenen bölgede hayatın normalleşmesiyle 21 ekiple devam ettiğini vurgulayan Kirişci, "Suyun çekilmesiyle ön incelemenin ardından kesin hasar 10 günlük sürenin sonunda iyice netleşecek, rakamlar net olarak ortaya konulacaktır. Başta üreticilerimiz olmak üzere selden zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.