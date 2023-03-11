Bakan Varank, kentteki ziyaretleri kapsamında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ve beraberindeki akademisyenlerden oluşan heyetle Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'ne geldi.

Depremde hasar gören tekstil fabrikalarının üretim alanları ve depolarında incelemede bulunan Varank, işletmelerin sahiplerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Varank, daha sonra beraberindeki heyetle Altınşehir Kuyumcukent ve Merkez Küçük Sanayi Sitesi'ne geçerek incelemelerde bulundu.

Sanayi sitesi esnafıyla yakından ilgilenen Varank, sorun ve taleplerini dinlediği esnafa yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Varank, kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Türkoğlu ilçesinde depremde hasar gören OSB'lerdeki fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Depremde hasar almasına karşın kısmen üretime devam eden Narteks tekstil fabrikasının üretim alanında yetkililerden bilgi alıp inceleme gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde Bakan Varank'a Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kosgeb Başkanı Hasan Basri Kurt İle Odtü'den Akademisyenler Eşlik Etti.