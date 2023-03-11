Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde ticari hayatın canlanması ve iş yerlerinin hizmet vermeye başlaması noktasında da yoğun gayret gösteriyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla deprem sonrası ticaret ve sanayi alanlarında meydana gelen sorunların çözümüne ilişkin istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda; Vali Ömer Faruk Coşkun, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, meslek örgütü temsilcileri ve iş insanları da yer aldı. Şehirde üretimin artırılması, sanayi ve ticaret alanlarının taşınması ve ticari hayatın canlandırılması gibi pek çok konunun görüşüldüğü toplantıda Bakan Varank, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Sanayi Kahramanmaraş’ın Olmazsa Olmazı

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Maalesef büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte devlet millet iş birliğiyle yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Kahramanmaraş, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde en büyük hasarı alan illerimizin başında geliyor. Maalesef şehrimizde büyük bir yıkım meydana geldi. Kahramanmaraş, özel bir şehir. Anadolu’yu Türk yurdu yapan şehirlerden bir tanesi. Bu süreçte gösterdiği metanet, dayanışma ve gayretiyle neden kahraman olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ayrıca Kahramanmaraş, Türkiye’nin önemli üretim şehirlerinden biri. Şehri tekrar eski günlerine döndürmek için de sanayi ve ticareti ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kahramanmaraş’ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası içerisinde sanayinin payı yüzde 50’nin üzerinde. O yüzden Kahramanmaraş için sanayi olmazsa olmaz. Burada üretimi nasıl ayağa kaldırabiliriz noktasında yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

Kalıcı Konut ve Sanayi Alanlarının Tespiti Sürüyor

Toplantıda yaptığı konuşmada kalıcı konut ve sanayi alanlarının tespiti noktasında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde ticari hayatın canlanması, esnafımız, sanayicimiz ve iş insanlarımızın faaliyetlerine başlaması noktasında tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun gayret içerisindeyiz. Hedefimiz hiçbir üreticimizin mağduriyet yaşamaması. Kalıcı konut ve sanayi alanlarımızın tespiti konusunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile titiz bir çalışma yürütüyoruz. Zemin etüt çalışmaları devam ediyor. İmar planlarının revizyonu için de çalışmalarımız sürüyor. Süreçler sağlıklı bir şekilde ilerliyor” cümlelerini kaydetti.