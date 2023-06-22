Bakan Yardımcılıklarına Atama Kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.
Atama kararları ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu.
Kararlara göre atanan bakan yardımcıları şu şekilde;
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar, Ramazan Can
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lutfihak Alpkan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya
İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan, Serdar Çam
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci
Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekci, Şuay Alpay
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayip Birinci, Tolga Tolunay
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider, Veysel Tiryaki
Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar, Sezai Uçarmak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz, Ömer Fatih Sayan
Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.