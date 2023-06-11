Trabzon Caddesi'nde oluşturulan Samsun Çarşısı'ndaki esnafla çay içip sohbet eden bakan Yerlikaya, çarşı hakkında bilgiler aldı.

Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen bakan Yerlikaya, Daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.



