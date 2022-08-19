Bakırcılar Odası bahçesinde düzenlenen aşure etkinliğine AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir Mehmet Cihat Sezal Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği başkanı Ahmet Kuybu AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra sanayi esnafı ve bakırcılar esnafı yoğun katılım sağladı.

Burada Aksu Haber’e konuşan Bakırcılar Odası başkanı Selamet Atlı aşure etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği başkanı Ahmet Kuybu esnaflarla böyle bir ortamda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir ise muharrem ayının önemine vurgu yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek bu tür etkinliklerinin önemine vurgu yaptı.

Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay bakırcılar odasına aşure etkinliğinden dolayı teşekkür etti.