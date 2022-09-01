BAL’DA FİKSTÜR TARİHİ BELLİ OLDU!

ELBİSTANSPOR İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİKSPOR İLK HAFTA RAKİPLER 7 EYLÜL’DE BELLİ OLACAK

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Elbistanspor ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor'un mücadele edeceği 2022-2023 Sezonunda Bölgesel Amatör Ligde Kura Çekim tarihi belli oldu.

1-2 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının fikstür çekimi 07 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te Orhan Saka Amatörler Evinde yapılacak olup, 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Ligi 14 grupta 196 takımın katılımıyla oynanacak

Elbistanspor ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor'un yer alacağı Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta rakipleri ise şöyle; 12 Bingölspor, Adıyamanspor, Akçadağspor, Arapgirspor, Dersimspor, Dilege A.Ş. Fırat Üniversitesi, Elazığ Aksaray Gençlikspor, Kahta 02 Spor, Malatya İdman Yurdu, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Siverek Belediyespor ve Viranşehir Belediyespor olacak.