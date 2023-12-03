Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri, Kamış Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları "TCSG-905", "KB-4305" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" tarafından ada üzerinde tespit edilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Diğer bir operasyonda ise Ayvalık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" tarafından Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 göçmen kurtarıldı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.