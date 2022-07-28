Türk sinemasının yıldızlarından Banu Alkan, aşk orucunu 64 yaşında bozdu.
'Afrodit' lakabını alan Alkan, hayranlarını şaşırtan bir kararla nişanlandı.
Banu Alkan, 17 yaşında tanıştığı evli iş insanı Gürbüz Hanif ile ilişki yaşamaya başlamıştı. 20 yıllık birliktelik ise, Hanif'in kanser teşhisi sonrası vefatıyla son buldu.
Hollandalı iş insanıyla nişanlandı
O günden bu yana resmi evliliği bulunmayan yıldız oyuncu, gönlünü yıllar sonra Hollandalı iş insanına kaptırdı.
Banu Alkan, 3 ay önce gittiği bir mekanda tanıştığı Kemal Yıldız isimli iş insanı ile nişanlandığını duyurdu.
Alkan, evlenme teklifini de Belçika tatilinde aldı...
Yüzüğünü sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi
64 yaşında dünyaevine girmeye hazırlanan Alkan, evlilik teklifi aldığı yüzüğünü de hayranları ile paylaştı.