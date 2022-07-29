Göksun Belediyesinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği Kazanım Değerlendirme Sınavlarının katkısı ile Göksun’lu öğrenciler 2022 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS)de elde ettikleri puan ortalaması ile Kahramanmaraş ilçeleri arasında il birincisi olmuşlardı.



Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, ilçe genelindeki her okuldan ilk 3’e giren toplam 79 öğrenciyi Çanakkale Gezisi ile ödüllendirdi.

Toplam 3 gün sürecek olan Çanakkale Gezisi kapsamında öğrenciler, ilk olarak Anıtkabir ve eski Meclis Binasını daha sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanlarını profesyonel rehberler eşliğinde gezecekler. Gezinin amacına uygun ve kaliteli gerçekleşmesi için kafilede 2’si okul müdürü olmak üzere 6 Öğretmen ile 3 belediye personeli yer alıyor.

“Eğitime Destek Sağlamayı Kendimize Bir Görev Biliyoruz”

Öğrencileri Çanakkale’ye uğurlayan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, burada yaptığı açıklamada, “Göksun Belediyesi olarak hem mekanların fiziki iyileştirilmesi yönünde, hem de eğitim öğretim anlamında gerekli desteği sağlamayı kendimize bir görev biliyoruz.” dedi.

Çanakkale Gezisinin, bir anlamda da geçmişimiz öğrenme, milli ve manevi duygularımızın teçhiz edilmesinde çok olumlu katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Göksun’lu öğrencilerimizin daha başarılı olmaları adına eğitim öğretime verdiğimiz destekler neticesinde ortaokul ve liselerde başarı göstererek ilçemizi il birincisi yapan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Göksun belediyesi olarak hem mekanların fiziki iyileştirilmesi yönünde, hem de eğitim öğretim anlamında gerekli desteği sağlamayı kendimize bir görev biliyoruz. Eğitimde başarı göstermek suretiyle hem ilçemizi, hem ilimizi daha üst düzeyde temsil kabiliyeti oluşturma, hem de başarılı olmanın daha da yükseklerde bulunmayı gerektirdiğini biliyoruz. Bu öğrencilerimizin başarılarını ödüllendirme adına Göksun Belediyesi olarak Çanakkale Gezisine gönderiyoruz. Velilerimize, milli eğitim müdürümüze ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, bu faaliyetlerde emeğini esirgemeyen belediye personelime de teşekkür ediyorum. Bu gün ilçemizi il birincisi yaptılar ama yarın ülke bazında başarı göstereceklerinden hiç şüphem yok. Allah yollarını açık, başarılarını daim etsin inşallah.”