31 Mart Yerel Seçimler Yaklaşırken Belediye Başkan Adayları Seçim Çalışmaları Kapsamında Çalışmalarını Sürdürüyor. Bu Kapsamda Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine Ak Parti Ve Milliyetçi Hareket Partisi İttifakında Ortak Aday Olarak Belirlenen Hanifi Toptaş’ın Seçim Ofisi Açılışı Gerçekleşti.

Yoğun Katılımla Gerçekleştirilen açılışta Bir Konuşma Yapan Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Seçim Ofisinin Hayırlı Olmasını Diledi.

Görgel Konuşmasının Devamında Kahramanmaraş İçin Tüm Belediyeler Ve Vatandaşlarla El Ele Çalışacaklarını Söyledi.