Çift listeyle girilen seçimlerde Hasan Hüseyin Gürbüz ile yarışan Akçul, 174 delegenin oyuyla tekrar başkan seçildi. Seçim sonrası Başkan Akçul yaptığı açıklamada kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik içerisinde emekçilerimizin her zaman yanında olacağız, onların her türlü haklarını savunarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.

Yaptığı başarılı çalışmalar ile kamuoyunun ve işçilerin her zaman takdirini kazanan Akçul, 1952 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra Kahramanmaraş Ticaret Lisesine devam ederek 1973 yılında buradan mezun oldu.

1973 yılında TKİ Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi’nde işe başlayan Nurettin Akçul 1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın ve Yayın Yüksek Okulu’na kayıt yaptırdı. Ancak, hem çalışıp hem okumak durumunda olan Akçul, devam ettiği okulun devam zorunluluğunun olması nedeniyle 1980 yılında yüksek öğrenimini bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi'nin Genel Kurulu’nda başkan vekilliğine seçilen Nurettin Akçul, aynı şubenin 1989 yılında gerçekleştirilen genel kurulunda şube başkanlığına seçildi ve bu görevi 1992 yılındaki genel kurula kadar sürdürdü.

Nurettin Akçul, Temmuz 2000 yılında emekli oldu. Aynı yıl Park Termik işyerinde işe başlayan Akçul, Orta Anadolu Şubesi’nin 2003 yılında ve 2007 yıllarında gerçekleştirilen genel kurullarında da şube başkanlığı görevine seçildi.

Orta Anadolu Şube Başkanlığı görevini yürütürken sendikamızın 2-3 Haziran 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen genel kurulunda genel teşkilatlandırma sekreterliği görevine seçildi. Nurettin Akçul bu görevini sürdürürken 8-9 Kasım 2008'de toplanan sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulunda Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği görevine yeniden seçildi. Nurettin Akçul, sendikamızın 14-15 Mayıs 2011 tarihlerinde yapılan 9.Olağan Genel Kurulu’nda genel başkanlık görevine seçildi. Genel Başkan Nurettin Akçul, aynı göreve 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 10. genel kurulda bir kez daha seçildi.

Nurettin Akçul, 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşen 11. Olağan Genel Kurulunda genel başkanlık görevine tekrar seçildi.

Genel Başkanı Nurettin Akçul, evli ve 3 çocuk babasıdır.