Başkan Aydın, Göksun ilçesine güzel hizmetlerde bulunan isimleri yaşatmaya devam edeceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti.

"Arslanbey Millet konağı ve Bahçesi" ismiyle isimlendirdik. Bundan dolayı büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Arslanbey’in Göksun’umuz için ve Kahramanmaraş için çok önemli bir isim olduğunu ve önemli kahramanlarımızdan birisi olduğunu biliyoruz. Kahramanmaraş’ın istiklal mücadelesinde ilk iradenin ortaya çıkışı ve milli mücadelenin ilk kıvılcımını atan başlatan komutanın Arslanbey olduğunu Göksun’lu hemşehrimiz olduğunu biliyoruz. Kahramanmaraş’ta Arslanbeyin başlattığı mücadele tüm Türkiye satında yayılarak Türkiye’mizin geleceğine kurtuluşumuza vesile olduğunu düşünüyoruz ve bundan dolayı da Göksun’umuzdaki büyükşehir belediyemiz tarafından yapılan Arslanbey Millet Konağının bu ismin verilmesinde dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Bundan dolayı hem ilçemize millet konağı kazandırdığı için büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hem de Kahramanmaraş milli mücadelenin fitilini ateşleyen büyüğümüz kahramanımız Arslanbeyin ruhun şad olsun diyoruz. Onu rahmetle anıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de güzel hizmetleri, güzel yatırımları, güzel eserler yapmak suretiyle yine geçmişte ülkemize, ilimize, ilçemize güzel hizmetlerde bulunan büyüklerin isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.