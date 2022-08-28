Binden fazla sporcunun katıldığı festivalde, kıran kırana mücadeleler büyük bir heyecanla izlendi

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Türkiye şampiyonasının önümüzdeki yıl Göksu’nda yapılmasının planlandığını söyledi.