Binden fazla sporcunun katıldığı festivalde, kıran kırana mücadeleler büyük bir heyecanla izlendi
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Türkiye şampiyonasının önümüzdeki yıl Göksu’nda yapılmasının planlandığını söyledi.
Binden fazla sporcunun katıldığı festivalde, kıran kırana mücadeleler büyük bir heyecanla izlendi
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Türkiye şampiyonasının önümüzdeki yıl Göksu’nda yapılmasının planlandığını söyledi.
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