Göreve geldiği günden beri Göksun ilçesine birbirindeN önemli yatırımları hayata geçiren başkan Aydın, ilçesinde sosyal ve kültürel etkinliklerinde yapılması için büyük özen gösteriyor.



Göksun Belediye başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “2,5 yıl gibi pandemi süreci yaşadık. Pandemi sürecinde bir takım sosyal ve kültürel etkinliklerimizİ iptal etmiştik ama bu yıl itibarıyla yeniden hem Karakucak Festivalimizi inşallah 27 ağustos itibarıyla cumartesi günü festivalimizi en şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Tüm sporcularımızı Karakucak pehlivanlarını Göksundaki er meydanına davet ediyorum. İnşallah bunun yanı sıra tabi akabinde Göksun’umuzu elmayla meşhur bir ilçe olduğu için ve elmasıyla markalaşmaya çalışan bir ilçe olduğu için yine elma festivalimizde eylül ayını sonu ya da ekimin başında o günün şartlarına göre planlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz.” dedi.



