Toplantıda Bir Sunum Gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Kent Genelinde Hasar Alan İşletmeler Hakkında Rakamsal Veriler Paylaştı.

Geçen Senenin Ve Bu Senin Şubat Ayı İhracat Rakamlarına Değinen Başkan Buluntu %70 Oranında Çek Ödeme Kabiliyetini Kaybettiklerini Söyledi.

Başkan Buluntu Konuşmasının Devamında Yaşanan Deprem Sonrasından Bu Güne Kadar Oda Olarak Yaptıkları Çalışmalar Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Başkan Buluntu Küçük Sanayi Sitesi Ve Kooperatiflerle İlgilide Birçok Görüşme Gerçekleştirdiklerini Söyledi.

Başkan Buluntu Savunma Sanayi Yatırımı İle Alakalı Gelişmeleri Paylaştı

Başkan Buluntu Konuşmasının Devamında Oda Olarak Gerçekleştirilen Kredi İhtiyacı Anket Sonuçlarını Paylaştı

Başkan Buluntu Sözlerini Tamamlarken İş Dünyasını Ayağa Kaldıramazsak Birçok Kazanımlarımızı Kaybederiz İfadelerine Yer Verdi.