2023 seçimlerinin önemine değinen Destici, "Cumhur İttifakı olarak milletimizin desteğiyle yine kazanacağız" dedi.

"PKK'ya, FETÖ'ye ev sahipliği yapan, Kur'an-ı Kerim'in sokaklarda yırtılıp yakılmasına sahne kuran, İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden provokatörleri korumaya alıp, Avrupa'da yaşayan milyonlarca Müslüman ve Türk'ün hedef gösterilmesine zemin hazırlayan AB'nin de lokomotif ülkelerinin de yine Cumhur İttifakı'nın karşısında olduğunu görüyoruz. PKK da FETÖ de diğer terör örgütleri de tüm güçleriyle Cumhur İttifakı'nın karşısında. Herkes safını açıkça belirlemiş durumda. Onlar nerede dururlarsa dursunlar biz milletimizle beraberiz ve yüce Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle yine kazanacağız. Bizim Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak safımız da duruşumuz da çok net. Cumhur İttifakı ile ilgili görüşlerimiz de çok net. Safımız Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan'dır.