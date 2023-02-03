Erdoğan, "Son 20 yılda gençlerimizle omuz omuza vererek nasıl ülkemizi tarihinin en büyük başarıyla tanıştırmışsak, inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da yine siz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Son 20 yılda gençlerimizle omuz omuza vererek nasıl ülkemizi tarihinin en büyük başarıyla tanıştırmışsak, inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da yine siz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu süreçte sizlerden tek beklentimiz devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır. Yaklaşık 40 senedir gençlerle beraber yol yürümüş bir siyasetçi olarak inandığı ve azmettiği zaman bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğini çok iyi biliyorum. Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurum, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum.