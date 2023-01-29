Burada Bakan Kirişci, gençlerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan gençlere seslendi.



Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de programda yaşanan gelişmeleri Aksu Habere anlattı.

Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta yapacağımız toplu açılış ve mitingimizin çok çok farklı olacağını biliyorum. Yarın Denizli'de olacağım inşallah. Denizli'de de toplu açılışlar yapacağız. Denizli mitingimizi yapacağız ve bu şekilde peyderpey artık 14 Mayıs'a hazırlanıyoruz. 14 Mayıs'ta da inanıyorum ki Kahramanmaraş adeta bu işin tacını partimize takacak. Böylece biz geleceğe yürüyeceğiz. Durmak yok yola devam." diye konuştu.