Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel İl Başkanlığı Binasında Basın Mensuplarıyla Bir Araya Gelerek Yaşanan Deprem Felaketinin Ardından Son Gelişmeleri Paylaştı.

Gerçekleştirilen Basın Toplantısında İyi Partili Onikişubat Belediyesi Meclis Üyesi Nuri Kara Ve Halil İbrahim Kılınç İstifa Ederek Ak Parti Kadrolarına Geçti.

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Partili Onikişubat Belediyesi Meclis Üyesi Nuri Kara Ve Halil İbrahim Kılınç’a Hayırlı Olun Dileklerinde Bulundu.

Meclis Üyesi Nuri Kara Yaptığı Konuşmasında Terörle Bağlantısı Olan Hiçbir Yapının İçerisinde Bulunmayacaklarını Söyledi.

Meclis Üyesi Halil İbrahim Kılınç Sürecin Hayırlara Vesile Olmasını Diledi.

Rozet Takma Töreninin Ardından Katılım Sağlayanlar İse Duygu Ve Düşüncelerini Paylaştı.