Kahramanmaraş’ın Kendine Has Reyhalı Üzümü Olan Bertiz Kabarcığının Katılımcılara Tanıtıldığı Etkinlikte Yöreye Özgü Bazlamada İkram Edildi.

İkinci Kez Yerinde Gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen Bağ Bozumu Etkinliği, Bölge Halkı Tarafından Da Büyük İlgi Gördü.

Etkinliğin Açılış Konuşmasını Yapan Bertiz Vakfı Başkanı Erdoğan Eryılmaz, Katılımcılara Teşekkür Ederek Hep Birlikte Kahramanmaraş İçin Çalıştıklarını Dile Getirdi.

Daha Sonra Konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel İse Bağ Bozumunun Bölgeye Bereket Getirmesini Temenni Ederek Buraya Yapılan Yatırımlar Hakkında Da Bilgiler Verdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu