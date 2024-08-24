MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi tarafından Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen kahvaltı programında, şehrin iş, çalışma ve ekonomik durumu, şehircilik ve sosyal yönlerden yeniden inşa çalışmaları ele alındı. Programda, Kahramanmaraş’ın yeniden yapılandırılması ve geleceğe yönelik projeler masaya yatırıldı.

Toplantıya katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin turizmine ve kültürüne katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Görgel, konuşmasında, “Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliklerini ve turizm potansiyelini ön plana çıkaracak projeler üzerinde çalışıyoruz. Şehrimizin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda da güçlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, istişare toplantısının oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı ve yönetim ekibine teşekkürlerini iletti. Görgel, “Bu tür toplantılar, şehrimizin geleceği için önemli bir zemin oluşturuyor. Birlikte hareket ederek, Kahramanmaraş’ı daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Toplantıya katılan iş insanları ve şehir yöneticileri, Kahramanmaraş’ın yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımları tartışarak, ortak bir yol haritası belirlemeye çalıştı.