KİÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Bakan’ı tebrik eden Başkan Görgel ve İl Başkan Yardımcılarından oluşan AK Parti heyeti, başarı dileklerini iletti.

KİÜ’nün mevcut durumu ve yeni dönemde yapılması planlanan çalışmaların da ele alındığı ziyarette, istişarelerde bulunuldu.

Prof. Dr. Bakan’ın KİÜ Rektörlüğü’ne atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Başkan Görgel, önemli bir görev devraldığını ve kendilerinin de bu süreçte destek olacaklarını vurguLADI.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan ise, “Ben de AK Parti İl Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş halkımız, İstiklal Üniversitesi’ni takip etsin. Çok iyi bir noktaya getireceğimize göreceksiniz” diye konuştu.