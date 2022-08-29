Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Güngör mesajında, “Kahraman şehrimizde başlayan kurtuluş kıyamı, Milli Mücadele olup tüm Anadolu’ya yayılmıştı. Kısakürekzade Mehmet Ali Bey’in hürriyet aşkıyla kaleme aldığı Âlemi İslam’a Hitap Beyannamesi’nde yer alan ‘Korkma!’ ifadesi, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından ‘Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ dizelerinde yinelenmiştir. 30 Ağustos’u zaferle sonuçlandıran ‘Korkma’ sözü hala ruhlarımızda yankılanmaktadır” ifadelerini kaydetti.

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Başkan Güngör kutlama mesajının devamında, “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız milletimizin Bağımsız Türkiye aşkının en açık delilidir. ‘Ya İstiklal Ya İzmihlal’ tercihiyle baş başa bırakılan Türk milletinin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin ispatıdır. Milli Mücadele’miz bir asır önce Büyük Taarruz’la taçlanmıştır. 30 Ağustos zaferimizin 100 yıllık haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor; bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” cümlelerine yer verdi.