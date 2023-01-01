Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2019’dan günümüze hayata geçirilen yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 11 ilçede, altyapıdan üst yapıya, ulaşım ve çevre yatırımlarına kadar birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Güngör, 2023’te de yatırımların artarak devam edeceğini belirtti

Dönüşüm Projeleri

Başkan Güngör: “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizin yapı stokunun yüzde 40’ının yenilenmesi gerekiyor. Bu dönüşüm çok zaman alan ve masraflı bir süreç. Tarihi Maraş Kalemizi restore ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kalede bayrağımızın olduğu alanda Milli Mücadelemizin dönüm noktalarından Bayrak Olayı’nı anlatan bir proje hayata geçireceğiz. Alana kazandıracağımız figürlerle tarihi olayı canlandıracağız. Kapalı Çarşımızın cephesini baştan uca yenileyerek şehrimizin tarihi dokusuna uygun hale getirdik. Bölgedeki tarihi hamamın da kamulaştırma süreci başladı. Kamulaştırmanın tamamlanmasının ardından oranın da restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Acemli Camii ile Kale arasındaki dönüşüm projemizde de son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki süreçte bu projemizi de hayata geçireceğiz. Butik otel, yürüme alanları, kültür merkezi ve çarşısıyla cazip bir alan oluşturacağız. TOKİ iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yusuflar (Tekke) Kentsel Dönüşüm projesinde süreçler hızla sürüyor. Tamamlanan rezerv konutlara hak sahipleri taşındı. İnşallah kalan konutları da en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Sarayaltı ve Kanlıdere’ye 100 Milyon TL’lik Yatırım

Başkan Hayrettin Güngör, “Sarayaltı Caddemizi genişlettik. Burası hem tarihi dokumuza ulaşım sağlayan hem de Trabzon Caddesi’ne alternatif güzergâh oluşturan bir arter. 8 metrelik yolu 18 metreye çıkardık. Bölgeye bir de yeni köprü kazandırdık. Kanlıdere Köprüsü’nün yanında bulunan Kadıoğlu ve Hayrigül konaklarımızda da restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Genişletme çalışmaları, köprü ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte burası toplamda 100 Milyon TL’lik bir yatırım. Bütüncül projelerle bu alanımızın katma değerini artırıyoruz. Arslanbey Konağı’nda da restorasyon çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu konağımızı da hizmete alacağız. Kocabaş Gastronomi Merkezi’nde de son aşamaya geldik” diye konuştu.

Şehir Meydanı Projesi

Şehir Meydanı projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz Şehir Meydanı projemiz gerçekten çok büyük bir yatırım. Yaklaşık 1 Milyar TL’lik bir proje. İl Özel İdare Binası’nın yıkımını tamamladık. Projemiz son aşamaya geldi. Anlaşma süreci devam ediyor. Bin 500 araçlık otoparkı, iş yerleri, yeşil alanları, sosyal donatıları ve yeme içme mekânlarıyla şehrimize yakışır bir proje olacak. Valilik binamızı da Kültür Park’ın bulunduğu alana taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampüs, Kışla ve Stadyumların Dönüşümü

Dönüşüm projelerine de değinen Başkan Hayrettin Güngör, “Üniversitemiz ile imzaladığımız protokolle Bahçelievler Kampüsü’nün taşınmasını kararlaştırdık. Buradaki ekonomik ömrünü doldurmuş binaları taşıyarak bu alanın da dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Yeşil alanı çok, otoparkı olan ve Milli İrade Meydanı’yla bütünleşik bir proje hayata geçireceğiz. Şehrimizin içerisinde kalan Gazi ve Aksu Kışlası’nın taşınması ve bu alanların dönüştürülmesi noktasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ön mutabakat sağladık. 12 Şubat ve Hanefi Mahçiçek Stadyumlarımızda başlattığımız dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alana geniş kapsamlı bir spor kompleksi kazandıracağız. 12 Şubat Stadyumu’muzun bulunduğu alanda da kongre merkezi ile şehir ve kurtuluş müzesi inşa edeceğiz” dedi.

Dev Ulaşım Yatırımları

Hayata geçirilen projelerle şehrin ulaşım ağının güçlendirildiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Kuzey Çevre Yolu şehrimiz için son derece önemli bir arter. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile burayı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devrettik. Kuzey Çevre Yolumuzu Karayolları yapacak. Projenin programa alınması için teklif süreci başladı. İnşallah önümüzdeki süreçte Karayolları çalışmalara başlayacak. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizi 90 günlük süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şehrimizin yeni yerleşim alanlarından Önsen bölgesine ulaşım sağlayan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nı da trafiğe açtık. Toplamda 210 metre uzunluğundaki köprüyü ve 5 kilometrelik bulvarı kapsayan bir proje. Karayolları standardında bir köprü ve yol. Maliyeti itibariyle Büyükşehir Belediyemiz için çok büyük bir yatırım. Güney Bağlantı Yolumuzu da trafiğe açtık. 55 metre genişliğe sahip bu bağlantı yolumuzun da maliyeti 30 Milyon TL. Projemizin ikinci etabında ise Adana Yolu’nu Havaalanı Kavşağı’na bağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi

Başkan Güngör, “Bir belediye başkanı için en riskli durum yerleşik bir alanda hayata geçirilen altyapı çalışmalarıdır. Hem hayata geçirilirken büyük şikâyetler alıyorsunuz hem de üstü kapatıldığında görünmeyen yatırımlardır. Şehir merkezimizin altyapısının en az yüzde 70’inin yenilenmesi gerekiyordu. Şehrimizin en büyük cazibe alanlarından Binevler bölgesinde yağmursuyu kanalı hiç yoktu. İçmesuyu ve kanalizasyonu da bir plan dâhilinde yapılmamıştı. Biz de bu bölgemizin alt ve üstyapısını bütünleşik bir plan dâhilinde yapmaya karar verdik ve çalışmalarımıza başladık. Gerçekten zor ve riskli bir karardı ancak şehrimizin geleceği için bunu yapmak zorundaydık. Süreç büyük bir hızla ilerliyor. Son aşamaya geliyoruz. Orta refüjü daraltarak yolun genişliğini de muhafaza ediyoruz. Bölgeye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu, kent mobilyaları, aydınlatma kazandırıyoruz” diye konuştu.

Turizm Alanlarının Cazibesi Artırılıyor

Turizm alanlarında hayata geçirilen yatırımlara değinen Güngör, “TOKİ iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Kılavuzlu Millet Bahçesi’ni tamamladık. İnşallah Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştireceğimiz törenle burayı da hizmete alacağız. Şehrimizin en önemli turizm alanlarından Yeşilgöz’de çevre düzenleme uygulamalarımızı tamamladık ve 2’nci etap çalışmalarımıza başladık. Bölgeye yeni bir yeme içme mekânı kazandırıyoruz. Diğer bir turizm alanımız olan Ali Kayası’nda da Cam Teras projemizin temelini attık. Burası cam teras, yeme içme ve yürüyüş alanlarıyla şehrimizin en önemli turizm mekânları arasındaki yerini alacak. İkinci ve üçüncü etap çalışmalarıyla da Ali Kayası’nın cazibesini ve katma değerini daha da artıracağız. Dünyanın en güzel cam teraslarından birisi olacak. Yavşan Yaylası’na ulaşımı kolaylaştırdık” ifadelerini kullandı.

Ulaşılabilir ve Aktif Yeşil Alanlar

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Erişilebilir, ulaşılabilir ve aktif yeşil alanların varlığını çok önemsiyoruz. Çünkü şehir standardının en önemli unsurlarından bir tanesi de ulaşılabilir ve aktif yeşil alanlardır. Onikişubat ilçemize 60 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazandırıyoruz. Kuzey Park da bunlardan bir tanesi. Koşu ve yürüyüş yolu, bisiklet ve kaykay parkuru, interaktif oyun grupları, enstrümantal oyun elemanları, yeni nesil oyun grupları ve kent mobilyaları gibi sosyal donatı alanlarını da içerisinde barındıracak bu parkımızı da inşallah kısa süre içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Senem Ayşe Millet Bahçesi’nin de çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını yaptık. Burası da şehrimize değer katacak bir alan. Doğa ve Fen Okulu projemizi tamamlayarak hizmete aldık. Gerçekten örnek bir proje. Çocuklarımızın gelerek doğayla iç içe eğitim alabileceği bir mekân. Çocuklar gerçekten burada çok güzel vakit geçiriyorlar” dedi.

Turizm Potansiyelini Artıracağız

Kahramanmaraş’ın çok büyük turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi, bölgemizin en önemli kış turizm alanlarından bir tanesi. Tesisimizde konaklama ve yeme içme alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Kayak merkezimize yeni pist kazandırıyoruz ve uzunluklarını artırıyoruz. Teras Kafe olarak bilinen ve Şairler Tepesi ismiyle markalaştırdığımız bu tesiste çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Çamlıca Sosyal Tesisi’nde de çalışmalarımız hızla sürüyor. Kaba inşaatı tamamlandı. İnşallah kısa süre içerisinde bu mekânı da Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız. Çınaraltı Sosyal Tesisi’nin bulunduğu alanda hayata geçireceğimiz projemizin ihale sürecini başlattık. İnşallah ihale aşamamızı tamamlamamızın ardından burada da çalışmalara başlayacağız. Ilıca’ya ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. İnşallah buraya otel ve kongre merkezi kazandıracağız. Ilıcada bir de sokak sağlıklaştırması projemiz var. İnşallah bu çalışmalarla Ilıca’nın da turizm potansiyelini artıracağız” cümlelerini kaydetti.

İlçe Yatırımları Devam Ediyor

Başkan Güngör açıklamalarını, “11 ilçemizde de gelecek nüfus projeksiyonunu öngörerek çok önemli projeleri hayata geçirdik. Elbistan ilçemizin atıksu sorununu Atıksu Arıtma Tesisi inşa ederek çözdük. Ekinözü, Göksun, Pazarcık, Andırın ve Afşin ilçelerimize Millet Bahçeleri kazandırdık. Türkoğlu ilçemize yeni bulvar inşa ettik. Çağlayancerit ilçemize Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi kazandırdık. Nurhak ilçemizde iki Mahalle Konağı’nı hizmete aldık. Nurhak Atıksu Arıtma Tesisimizin inşası devam ediyor. İlçelerimizin kırsal mahallelerinde asfalt çalışmaları gerçekleştirdik, yeni köprüler inşa ettik. İlçe merkezlerini sıcak asfaltla buluşturduk. İnşallah 2023 yılında da ilçelerimizle iş birliği içerisinde yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” cümleleriyle noktaladı.