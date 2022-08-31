Programda kentte faaliyet gösteren gazetecilerin sorduğu soruları yanıtlayan Başkan Güngör, şehirde devam eden altyapı yenileme çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı.

Konuşmasının devamında Başkan Güngör, şehirde dönüşüm projelerinin büyük bir hızla ilerlediğini belirterek şunları söyledi.

“Şehrimizde dönüşüm ihtiyacı olan alan sayısı çok fazla. Özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde mevcut yapıların yaklaşık yüzde 40’ının dönüşüme ihtiyacı var. Bu noktada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ iş birliğiyle şehrimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi Maraş Kalemizin restorasyonunu bitirerek hizmete açtık. Tarihi Kapalı Çarşımızda başlattığımız cephe yenileme çalışmalarımızı da nihayetlendirdik. Tekke Kentsel Dönüşüm projesinde de süreçler devam ediyor. Rezerv konutlarda son aşamaya gelindi. İnşallah Tekke’de tarihi dokumuza uygun bir projeyi hükümetimizin desteğiyle Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız”