Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Andırın’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil’in de yer aldığı program, Andırın Belediyesi ziyaretiyle başladı.

Çiğşar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden heyet ardından; KSÜ Andırın Meslek Yüksekokulu öğrencileri için planlanan yurt ve gençlik merkezi alanı, yapımı devam eden Andırın – Göksun Karayolu ve inşa sürecindeki Geben Barajı Sulaması çalışma alanında incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgiler aldı.

Andırın programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Andırın – Göksun arasında inşa edilen yolun önemine değindi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Tüm ilçelerimizi olduğu gibi Andırın’ını da yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısıyla ilgili İller Bankası’nın desteğiyle çok geniş bir çalışma yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

