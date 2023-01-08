Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Atış Poligonu’nu ziyaret ederek burada vatandaşlarla ve genç sporcularla bir araya geldi. Yetkililerden de poligonun genel durumu, trap ve atıcılık sporlarına ilişkin bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, “Atış poligonumuzu ziyaret ederek burada genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Burası atış sporuna ilgili hemşehrilerimizin yanı sıra Trap ve Atıcılık alanlarında milli sporcular da yetiştiren bir alan. Biz de poligonun genel durumuyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle irtibat halindeyiz” dedi.