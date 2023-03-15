Şehrin tekrar ayağa kaldırılması, hayatın normale dönmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için var gücüyle çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması noktasında KSÜ Avşar Kampüsü’ne kurulan geçici barınma merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Depremzedeleri çadırlarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten ve acılarını paylaşan Başkan Hayrettin Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, STK’larımız ve gönüllülerimizle yüksek bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremin ilk gününden itibaren yanımızda olan, acımızı paylaşan, desteklerini eksik etmeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Sosyal Hayata Yönelik Alanlar Oluşturuluyor

Yaşanan zorlu süreçte vatandaşların çok büyük metanet ve dirayetli duruş sergilediğini belirten Başkan Güngör, “Hemşehrilerimizin barınma, gıda, giyim, hijyen, ulaşım gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Şehrimizin farklı noktalarında geçici barınma merkezleri oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de geçici barınma merkezlerimizin altyapı imalatlarını gerçekleştiriyor ve asfalt yollar inşa ediyoruz. Geçici barınma merkezlerimizde sosyal hayata yönelik eğitim, oyun ve spor alanları da oluşturuluyor. Özellikle çocuklarımıza yönelik gerçekleştirilen bu çalışmalar son derece kıymetli. Avşar Kampüsü Geçici Barınma Merkezi’ndeki ziyaretlerimizde de; çadırının önünü saksılarla süsleyen teyzemizle, yüzündeki umut dolu tebessümle bizi hanesine davet eden kardeşlerimizle karşılaştık. Bunlar şükür sebebimiz. İnşallah kısa sürede hemşehrilerimizin kalıcı konutlarına da misafir olacağız” diye konuştu.