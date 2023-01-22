Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil’i makamında ağırladı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı ziyarette; Kahramanmaraş’ın tarımsal verimliliği ve orman alanları, bakanlık ve yerel yönetimler iş birliğiyle hayata geçirilen ve planlanan projeler ile ıslah çalışmaları istişare edildi.

Kahramanmaraş’ımıza Hizmet Noktasında Gayret Ediyoruz

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Vahit Kirişci ve Bakan Yardımcımız Nihat Pakdil’i misafir ettik. Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projeleri istişare ettik, şehrimizin taleplerini konuştuk. Sayın Bakanımıza Kahramanmaraş’a olan yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlarımızla birlikte Kahramanmaraş’ımıza ve hemşehrilerimize hizmet noktasında çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.