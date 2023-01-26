Şehrin 50 Yılı Aşkındır Devam Eden Alt Yapı Sorunundan Tarihe Tanıklık Eden Birçok Restorasyon Çalışmalarının Yanı Sıra Bürokrasi Hayatındaki Tecrübeleri, Bu Tecrübe Bilgi Ve Deneyimlerini Şehrin Her Mahallesine Hatta Her Sokağına Yansıtan Başkan Güngör Yurt İçi Ve Yurtdışı Bağlantıları İle Yepyeni Bir Şehir İnşa Etme Hedefindeki Yol Haritaları İle Kahraman Şehri Türkiye’nin Örnek Gösterilen Şehirleri Arasında Yer Alması İçin Emin Adımlarla İlerlemeye Devam Ediyor.

Edebiyatın Başkenti Kahraman Şehrin Kadim Kültürü Ve Değerlerine Sahip Çıkarak Katılımcı Bir Yaklaşımla Şehrin Değerini Artıran, Hayatını Kolaylaştıran, Sürdürülebilir, Katma Değeri Yüksek, Çevre Ve İnsan Odaklı Hizmetler Sunmayı Amaç Edinen Hayrettin Güngör Başkanlığındaki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gönül Belediyeciliği Vizyonu İle Rekabet Gücü Yüksek Bir Şehir Oluşturma Yolunda Kararlı Adımları Şehre Her Anlamda Işık Tutuyor.